Pellè, la vita dopo Viky Varga: "Dubai, Lecce e il calore...dell'Olanda"

Graziano Pellè si racconta. L'ex attaccante del Feyenoord e della Nazionale, è intervenuto sulle pagine del quotidiano olandese Algemeen Dagblad per riavvolgere il nastro della propria carriera e della sua vita fuori dal campo, che lo ha visto divorziare dalla modella ungherese Viktoria Varga tre anni dopo essersi ritirato nel 2021 con la maglia del Parma. Era stata la stessa moglie a rendere noto sui propri profili social la rottura della relazione: "Anche se, come sapete, non parlo spesso della mia vita privata, penso sia giusto dirvi che io e Graziano abbiamo deciso di separarci. I 12 anni trascorsi insieme sono pieni di splendidi ricordi e momenti che porteremo sempre nei nostri cuori. Vi chiedo di rispettare questo momento", aveva scritto Varga dopo due anni di matrimonio. Appesi gli scarpini al chiodo, il salentino ha continuato la propria carriera nel mondo del calcio collaborando con il Lecce, squadra di cui ha attraversato le file delle giovanili prima di esordire con la prima squadra nella stagione 2004/2005. "Vivo a Dubai e lavoro per il Lecce. Non torno spesso qui in Olanda. È davvero speciale essere qui. Quando me lo hanno chiesto, sono venuto subito. Qui mi vogliono bene, e anche io li amerò per sempre. All’epoca non vincevamo sempre anche se io e il club amavamo l'idea di vincere. Ma da questo punto di vista non è andata sempre bene. Il calore delle persone però compensa molte cose".