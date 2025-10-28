Atalanta-Milan 1-1: gode Conte, ad Allegri non basta Ricci. Lookman torna al gol

BERGAMO - Finisce 1-1 il match della New Balance Arena tra Atalanta e Milan valido per la nona giornata del campionato di Serie A. Nemmeno il tempo di mettersi comodi che gli ospiti passano in vantaggio con Ricci: dopo poco più di tre minuti l'ex Toro raccoglie un colpo di testa a uscire sugli sviluppi di un corner e lascia partire un tiro di controbalzo dal limite battendo Carnesecchi, beffato dal tocco decisivo di Ederson che devia la sfera e rende imprendibile la conclusione. La Dea, però, non ci sta e attacca a testa bassa: prima Ahanor spara alto da ottima posizione, poi Lookman fulmina Maignan con un bolide di sinistro sotto la traversa e trova il pari al 35'. L'attaccante nigeriano, a un passo dal trasferimento all'Inter in estate, ritrova la rete che mancava dal 12 maggio scorso, quando aprì il 2-1 contro la Roma nella gara valida per il 36° turno dello scorso campionato. Nella ripresa entrambe le formazioni vanno a caccia del bottino pieno ma alla fine si accontentano del pari e si dividono la posta in palio. Un punto a testa che porta a quota 18 la formazione di Massimiliano Allegri, ora seconda a pari punti con la Roma, impegnata domani all'Olimpico contro il Parma, e a 13 gli orobici di Ivan Juric, che rimangono l'unica squadra imbattuta del campionato ma impattano nel quinto pareggio consecutivo, il settimo in nove gare. Nel prossimo turno l'Atalanta andrà in Friuli per sfidare l'Udinese sabato 1 novembre alle 15 mentre il Milan ospiterà l'indomani alle 20.45 al Meazza i giallorossi di Gian Piero Gasperini.
Atalanta-Milan 1-1: la cronaca del match
Juric schiera un tridente leggero, con Pasalic alle spalle di De Ketelaere e Lookman. Allegri opta per un 3-5-2 che mette in difficoltà i padroni di casa sin dai primi minuti, tanto che al 4' arriva il gol di Ricci con un tiro dalla distanza su cui è decisiva la deviazione di Ederson. Il brasiliano provato a rifarsi con un'azione simile, ma il pallone viene intercettato da Maignan. Il tecnico dei nerazzurri è costretto a un cambio forzato già nel primo tempo: fuori De Roon e dentro Brescianini a causa di una contrattura muscolare al flessore sinistro. Al 35' arriva il pareggio nerazzurro: Pasalic imbuca per Lookman, che col mancino fulmina l'estremo difensore rossonero. Il pari dà una scossa ai bergamaschi che, al tramonto del primo tempo, sfiorano il vantaggio prima con Zappacosta e poi con il grande ex De Ketelaere. Il Milan spinge nella ripresa cercando di tornare in vantaggio e Kossounou è decisivo in chiusura su Loftus-Cheek appoggiando il pallone a Carnesecchi evitando un'eventuale ribattuta. Parecchio equilibrio anche nella seconda frazione di gioco, con poche conclusioni in porta da entrambe le parti. A cinque minuti dal termine Zappacosta sfiora la rete con un'azione personale, decisiva la parata di Maignan. Alla New Balance Arena è 1-1 tra Atalanta e Milan.