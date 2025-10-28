Atalanta-Milan 1-1: gode Conte, ad Allegri non basta Ricci. Lookman torna al gol

BERGAMO - Finisce 1-1 il match della New Balance Arena tra Atalanta e Milan valido per la nona giornata del campionato di Serie A . Nemmeno il tempo di mettersi comodi che gli ospiti passano in vantaggio con Ricci : dopo poco più di tre minuti l'ex Toro raccoglie un colpo di testa a uscire sugli sviluppi di un corner e lascia partire un tiro di controbalzo dal limite battendo Carnesecchi, beffato dal tocco decisivo di Ederson che devia la sfera e rende imprendibile la conclusione. La Dea, però, non ci sta e attacca a testa bassa: prima Ahanor spara alto da ottima posizione, poi Lookman fulmina Maignan con un bolide di sinistro sotto la traversa e trova il pari al 35'. L'attaccante nigeriano, a un passo dal trasferimento all' Inter in estate, ritrova la rete che mancava dal 12 maggio scorso, quando aprì il 2-1 contro la Roma nella gara valida per il 36° turno dello scorso campionato. Nella ripresa entrambe le formazioni vanno a caccia del bottino pieno ma alla fine si accontentano del pari e si dividono la posta in palio. Un punto a testa che porta a quota 18 la formazione di Massimiliano Allegri , ora seconda a pari punti con la Roma, impegnata domani all'Olimpico contro il Parma, e a 13 gli orobici di Ivan Juric , che rimangono l'unica squadra imbattuta del campionato ma impattano nel quinto pareggio consecutivo, il settimo in nove gare. Nel prossimo turno l'Atalanta andrà in Friuli per sfidare l' Udinese sabato 1 novembre alle 15 mentre il Milan ospiterà l'indomani alle 20.45 al Meazza i giallorossi di Gian Piero Gasperini.

Atalanta-Milan 1-1: la cronaca del match

Juric schiera un tridente leggero, con Pasalic alle spalle di De Ketelaere e Lookman. Allegri opta per un 3-5-2 che mette in difficoltà i padroni di casa sin dai primi minuti, tanto che al 4' arriva il gol di Ricci con un tiro dalla distanza su cui è decisiva la deviazione di Ederson. Il brasiliano provato a rifarsi con un'azione simile, ma il pallone viene intercettato da Maignan. Il tecnico dei nerazzurri è costretto a un cambio forzato già nel primo tempo: fuori De Roon e dentro Brescianini a causa di una contrattura muscolare al flessore sinistro. Al 35' arriva il pareggio nerazzurro: Pasalic imbuca per Lookman, che col mancino fulmina l'estremo difensore rossonero. Il pari dà una scossa ai bergamaschi che, al tramonto del primo tempo, sfiorano il vantaggio prima con Zappacosta e poi con il grande ex De Ketelaere. Il Milan spinge nella ripresa cercando di tornare in vantaggio e Kossounou è decisivo in chiusura su Loftus-Cheek appoggiando il pallone a Carnesecchi evitando un'eventuale ribattuta. Parecchio equilibrio anche nella seconda frazione di gioco, con poche conclusioni in porta da entrambe le parti. A cinque minuti dal termine Zappacosta sfiora la rete con un'azione personale, decisiva la parata di Maignan. Alla New Balance Arena è 1-1 tra Atalanta e Milan.