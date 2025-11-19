Tuttosport.com
McTominay meglio di Cristiano Ronaldo: la rovesciata da sogno batte il record del portoghese

Gol incredibile per il centrocampista del Napoli in Scozia-Danimarca: segna e aiuta la sua Nazionale ad andare al Mondiale
3 min
RonaldoMcTominayrovesciata
McTominay meglio di Cristiano Ronaldo: la rovesciata da sogno batte il record del portoghese© Getty Images

Tutti i tifosi della Juve hanno ancora in mente l'incredibile rovesciata di Cristiano Ronaldo nella finale di Champions League del 2018. Un gesto tecnico incredibile, che è entrato nella storia del calcio e ha permesso al Real Madrid di alzare al cielo la coppa con le grandi orecchie. Il portoghese è stato preso per anni come esempio di atleta di livello superiore, in grado di alzarci in cielo e colpire la palla più in alto di tutti, ma nel corso di Scozia-Danimarca Scott McTominay potrebbe aver superato l'ex attaccante bianconero. Come? Al terzo minuto di gioco il centrocampista del Napoli ha sfruttato il cross dalla destra di Doak, e ha colpito la palla in rovesciata tra gli sguardi di stupore di compagni di squadra, avversari e tifosi.

McTominay meglio di Ronaldo: incredibile gol in rovesciata

Partiamo da un rapido presupposto. Calcolare l'altezza esatta da cui McTominay o Ronaldo hanno colpito la sfera non è semplice, per via della prospettiva che cambia a seconda della foto presa in considerazione. In più bisogna ricordare che lo scozzese è circa 4 centimetri più alto del portoghese, il che lo rende leggermente avvantaggiato. Nonostante questo, il suo gesto tecnico resta stupefacente: secondo i calcoli fatti da un utente su X (per sua stessa ammisione "In maniera grossolona" ndr.) la rovesciata di McTominay è arrivata alla bellezza di 2,53m di altezza. Quella di CR7 si era fermata a soli 2,38m. Come si è arrivati a questo dato specifico? Il tifoso ha preso la foto della rovesciata e ha calcolato quanti palloni sarebbero dovuti essere stati impilati uno sopra l'altro per arrivare dal punto di impatto a terra. Trovato il numero, ha poi moltiplicato per 22cm, ovvero il diametro del pallone. 

 

 

Testa a testa al Mondiale?

Chi è stato il migliore tra i due? Difficile a dirsi, ma McTominay e Ronaldo potrebbero risolvere la questione faccia a faccia, sfidandosi al prossimo Mondiale. Anche grazie alla rete del centrocampista del Napoli, infatti, la Scozia è arrivata prima nel Gruppo C, davanti proprio alla Danimarca. Il Portogallo, invece, è arrivato primo nel Gruppo F e quindi entrambe le squadre si sono giocheranno i prossimi mondiali (ecco tutte le squadre già qualificate). La sfida a colpi di rovesciate è iniziata.

