Ferrieri Caputi, la prima donna ad arbitrare in Serie A: "Ho sbagliato meno degli uomini"

Maria Sole Ferrieri Caputi è un pezzo di storia d’Italia, in fondo. Precisamente dal 28 aprile 2024: indietro, fortunatamente, non si torna più. È stata la prima donna ad aver arbitrato una partita di Serie A. Ma è molto di più del suo ruolo nel calcio. Triennale in Scienze Politiche, Magistrale in Sociologia, dottoressa di ricerca in Formazione della persona e mercato del lavoro e dal 2017 lavora come ricercatrice in ADAPT, l’Associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali fondata da Marco Biagi. Parlare con lei è un tuffo nella normalità: piedi per terra, idee chiare sul presente e sguardo fiero verso il futuro. 35 anni appena compiuti, è una professionista che sa di poter essere una guida grazie al suo esempio quotidiano. Grazie al lavoro che, sì, è riuscita a nobilitarla. Quali sono le donne che l’hanno ispirata? “In famiglia ho avuto dei grandi esempi, da mia madre alle mie zie. Donne che hanno sempre studiato e lavorato, si sono costruite da sole il loro percorso professionale. Per quanto riguarda me posso dire di aver avuto la fortuna di essere libera di scegliere le mie passioni. Ho cercato di seguire le orme di Carina Vitulano: è stato un riferimento per noi arbitri insieme a Silvia Spinelli. Carina arbitrava, lavorava da ingegnere, è mamma di due figlie ed è livornese come me, l’ho guardata con occhi diversi. Ma mi hanno ispirata anche le Olimpiadi”.