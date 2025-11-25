Tuttosport.com
Lorenzo Buffon è morto, calcio in lutto: il legame con Gigi e gli scudetti col Milan

E' scomparso a 96 anni l'ex portiere della Nazionale. Oltre a quella rossonera ha indossato le maglie di Genoa, Fiorentina e Inter nella sua lunga carriera
E' morto a Latisana, in provincia di Udine dove viveva, Lorenzo Buffon, per 10 anni portiere del Milan con cui vinse 5 scudetti. Ne dà notizia la sua unica figlia Patricia. Buffon avrebbe compiuto 96 anni il 19 dicembre. Dopo aver militato con il Milan capitanato da Niels Liedholm dal 1950 al 1960, nella sua lunga carriera indossò anche le maglie di Genoa, Fiorentina e Inter, oltre che quella della Nazionale. Buffon, spiega la figlia, è morto per un improvviso arresto cardiaco. I funerali si svolgeranno in forma privata a Latisana.

La parentela con Gigi

Parente alla lontana di Super Gigi, Lorenzo era cugino di secondo grado del nonno dell'ex numero 1 della Juventus. Il loro rapporto è stata evidenziato da Lorenzo stesso, che in passato ha anche rivelato come il Milan, squadra per cui giocava, avesse snobbato un giovanissimo Gigi Buffon, anche se poi lo aveva scoperto e segnalato per il settore giovanile.

