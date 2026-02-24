Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Advocaat si dimette da ct del Curaçao per la figlia malata: "La famiglia viene prima del calcio"

L’olandese avrebbe dovuto guidare il team nella prima storica partecipazione a un Mondiale: al suo posto il connazionale Rutten
Advocaat si dimette da ct del Curaçao per la figlia malata: "La famiglia viene prima del calcio"© EPA
Vincenzo Bellino
2 min

Ci sono decisioni che nel calcio non entrano nei tabellini, non si contano in gol o in trofei, ma pesano più di una finale mondiale. A quattro mesi dall’appuntamento più importante della sua storia, Curaçao perde la sua guida tecnica: non per divergenze federali, non per un contratto saltato, ma per qualcosa che sta oltre il campo. Dick Advocaat, 78 anni, una carriera che attraversa decenni e continenti, ha scelto di farsi da parte, di dimettersi con effetto immediato per stare accanto alla figlia, alle prese con seri problemi di salute. "La famiglia viene prima del calcio", ha spiegato con la semplicità di chi, dopo una vita passata sotto i riflettori, non sente più il bisogno di aggiungere retorica.

Il percorso storico di Curaçao verso il Mondiale

Curaçao, 444 chilometri quadrati di superficie, meno di 160 mila abitanti, la nazione più piccola di sempre a qualificarsi ad una Coppa del Mondo. Un’impresa costruita passo dopo passo, un percorso di qualificazione senza sconfitte con l’orgoglio di un’isola che si affaccia sul palcoscenico globale. In quel cammino c’era l’impronta di Advocaat, tecnico navigato, passato per panchine prestigiose e per la stessa nazionale olandese, capace di dare struttura, disciplina, mentalità a un gruppo che ora dovrà affrontare un girone complicato contro Germania, Costa d’Avorio ed Ecuador. Al suo posto è stato chiamato un altro olandese, Fred Rutten.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Quando la famiglia viene prima del calcio

Non è la prima volta che il calcio si inchina davanti alle priorità familiari. Pochi mesi fa Marco van Basten, leggenda del Milan e dell’Olanda campione d’Europa nel 1988, ha deciso di sospendere il suo ruolo da opinionista televisivo per assistere la moglie gravemente malata. Una scelta lontana dai campi ma non meno dolorosa, perché implica fermarsi, interrompere la quotidianità, accettare che esistono battaglie più urgenti di qualsiasi commento post-partita. E ancora più radicale è stata la decisione di Kevin Kampl, che ha rescisso un contratto importante col Lipsia per tornare in Slovenia, vicino al padre malato, dopo la scomparsa del fratello: rinunciare al calcio giocato, ai milioni, alla ribalta internazionale per recuperare un tempo che non concede recupero. In ognuno di questi casi c’è un filo comune, una linea sottile che unisce generazioni e ruoli diversi: la consapevolezza che la carriera, per quanto luminosa, resta un capitolo della vita, non il suo intero significato.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Ci sono decisioni che nel calcio non entrano nei tabellini, non si contano in gol o in trofei, ma pesano più di una finale mondiale. A quattro mesi dall’appuntamento più importante della sua storia, Curaçao perde la sua guida tecnica: non per divergenze federali, non per un contratto saltato, ma per qualcosa che sta oltre il campo. Dick Advocaat, 78 anni, una carriera che attraversa decenni e continenti, ha scelto di farsi da parte, di dimettersi con effetto immediato per stare accanto alla figlia, alle prese con seri problemi di salute. "La famiglia viene prima del calcio", ha spiegato con la semplicità di chi, dopo una vita passata sotto i riflettori, non sente più il bisogno di aggiungere retorica.

Il percorso storico di Curaçao verso il Mondiale

Curaçao, 444 chilometri quadrati di superficie, meno di 160 mila abitanti, la nazione più piccola di sempre a qualificarsi ad una Coppa del Mondo. Un’impresa costruita passo dopo passo, un percorso di qualificazione senza sconfitte con l’orgoglio di un’isola che si affaccia sul palcoscenico globale. In quel cammino c’era l’impronta di Advocaat, tecnico navigato, passato per panchine prestigiose e per la stessa nazionale olandese, capace di dare struttura, disciplina, mentalità a un gruppo che ora dovrà affrontare un girone complicato contro Germania, Costa d’Avorio ed Ecuador. Al suo posto è stato chiamato un altro olandese, Fred Rutten.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio
1
Advocaat si dimette da ct del Curaçao per la figlia malata: "La famiglia viene prima del calcio"
2
Quando la famiglia viene prima del calcio

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS