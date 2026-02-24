Advocaat si dimette da ct del Curaçao per la figlia malata: "La famiglia viene prima del calcio"

Quando la famiglia viene prima del calcio

Non è la prima volta che il calcio si inchina davanti alle priorità familiari. Pochi mesi fa Marco van Basten, leggenda del Milan e dell’Olanda campione d’Europa nel 1988, ha deciso di sospendere il suo ruolo da opinionista televisivo per assistere la moglie gravemente malata. Una scelta lontana dai campi ma non meno dolorosa, perché implica fermarsi, interrompere la quotidianità, accettare che esistono battaglie più urgenti di qualsiasi commento post-partita. E ancora più radicale è stata la decisione di Kevin Kampl, che ha rescisso un contratto importante col Lipsia per tornare in Slovenia, vicino al padre malato, dopo la scomparsa del fratello: rinunciare al calcio giocato, ai milioni, alla ribalta internazionale per recuperare un tempo che non concede recupero. In ognuno di questi casi c’è un filo comune, una linea sottile che unisce generazioni e ruoli diversi: la consapevolezza che la carriera, per quanto luminosa, resta un capitolo della vita, non il suo intero significato.