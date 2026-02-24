Advocaat si dimette da ct del Curaçao per la figlia malata: "La famiglia viene prima del calcio"

Ci sono decisioni che nel calcio non entrano nei tabellini, non si contano in gol o in trofei, ma pesano più di una finale mondiale. A quattro mesi dall’appuntamento più importante della sua storia, Curaçao perde la sua guida tecnica: non per divergenze federali, non per un contratto saltato, ma per qualcosa che sta oltre il campo. Dick Advocaat, 78 anni, una carriera che attraversa decenni e continenti, ha scelto di farsi da parte, di dimettersi con effetto immediato per stare accanto alla figlia, alle prese con seri problemi di salute. "La famiglia viene prima del calcio", ha spiegato con la semplicità di chi, dopo una vita passata sotto i riflettori, non sente più il bisogno di aggiungere retorica.
Il percorso storico di Curaçao verso il Mondiale
Curaçao, 444 chilometri quadrati di superficie, meno di 160 mila abitanti, la nazione più piccola di sempre a qualificarsi ad una Coppa del Mondo. Un’impresa costruita passo dopo passo, un percorso di qualificazione senza sconfitte con l’orgoglio di un’isola che si affaccia sul palcoscenico globale. In quel cammino c’era l’impronta di Advocaat, tecnico navigato, passato per panchine prestigiose e per la stessa nazionale olandese, capace di dare struttura, disciplina, mentalità a un gruppo che ora dovrà affrontare un girone complicato contro Germania, Costa d’Avorio ed Ecuador. Al suo posto è stato chiamato un altro olandese, Fred Rutten.
Quando la famiglia viene prima del calcio
Non è la prima volta che il calcio si inchina davanti alle priorità familiari. Pochi mesi fa Marco van Basten, leggenda del Milan e dell’Olanda campione d’Europa nel 1988, ha deciso di sospendere il suo ruolo da opinionista televisivo per assistere la moglie gravemente malata. Una scelta lontana dai campi ma non meno dolorosa, perché implica fermarsi, interrompere la quotidianità, accettare che esistono battaglie più urgenti di qualsiasi commento post-partita. E ancora più radicale è stata la decisione di Kevin Kampl, che ha rescisso un contratto importante col Lipsia per tornare in Slovenia, vicino al padre malato, dopo la scomparsa del fratello: rinunciare al calcio giocato, ai milioni, alla ribalta internazionale per recuperare un tempo che non concede recupero. In ognuno di questi casi c’è un filo comune, una linea sottile che unisce generazioni e ruoli diversi: la consapevolezza che la carriera, per quanto luminosa, resta un capitolo della vita, non il suo intero significato.
