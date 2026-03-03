Cristiano Ronaldo, l'indiscrezione: lascia l'Arabia e vola a Madrid con la famiglia, cos'è successo

Cristiano Ronaldo avrebbe lasciato l’ Arabia Saudita dopo l’attacco all’ambasciata statunitense a Riad, scegliendo di rientrare a Madrid per motivi di sicurezza. Secondo indiscrezioni (ancora prive di conferma ufficiale), l’attaccante portoghese, sotto contratto con l’ Al Nassr dal gennaio 2023, si sarebbe limitato a una seduta in palestra prima di partire alla volta dell’Europa insieme alla compagna Georgina Rodriguez e ai figli.

Cristiano Ronaldo ha lasciato l'Arabia?

Ad alimentarei le voci è stato il decollo del jet privato dell'ex Juve e Real (LX-GOL / SVW7B, Bombardier Global Express) dall’aeroporto di Riad con atterraggio a Madrid-Barajas. Non è però certo se a bordo ci fossero Ronaldo e la sua famiglia. Le indiscrezioni hanno iniziato a circolare dopo il raid con drone contro la sede diplomatica americana nella capitale saudita, che ha provocato danni lievi senza feriti. Il possibile rientro in Spagna si inserisce in un contesto particolarmente teso, segnato dall’escalation del conflitto con l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, e conseguente risposta iraniana verso le basi americane site in Qatar ed Emirati Arabi Uniti. Una scelta, quella attribuita a Ronaldo, che avrebbe il sapore della prudenza.

Gli altri casi nel mondo del calcio

Ma Cristiano Ronaldo non è l'unico volto noto del calcio a fare i conti con il clima di incertezza nell’area in questione. Nei giorni scorsi Danilo D'Ambrosio aveva raccontato le difficoltà vissute con la famiglia a Dubai. Situazione analoga per Roberto Mancini, oggi alla guida dell’Al Sadd in Qatar. E c’è anche il caso di Munir El Haddadi, attaccante marocchino con cittadinanza spagnola dell’Esteghlal: sedici ore di viaggio in auto per lasciare l’Iran e raggiungere la Turchia, prima del volo verso la Spagna.