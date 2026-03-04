Roma-Juve e quel legame con la nascita della figlia di Dybala: la suocera svela tutto

Un curioso retroscena lega il big match tra Roma e Juventus alla nascita della piccola Gia , primogenita di Paulo Dybala e Oriana Sabatini. A svelare i dettagli è stata la suocera della Joya, Catherine Fulop, raccontando come i piani della famiglia siano stati stravolti proprio domenica scorsa. Mentre l'attaccante argentino era impegnato - pur restando 90' in panchina - contro la sua ex squadra , la moglie ha iniziato ad avvertire le prime contrazioni , dando il via a una corsa contro il tempo che ha trasformato il post-partita in un momento indimenticabile per la coppia.

Dybala, le parole della suocera

"La domenica è iniziata con le contrazioni allo stadio. Ori ha iniziato ad avere le contrazioni dopo il terzo gol, ogni cinque minuti circa, e le facevano male, ma non era un dolore drammatico. Lei dice: ‘Beh, andiamo a casa, mi metto nella vasca da bagno, mi rilasso’. Ma le contrazioni stavano diventando più intense e sempre più frequenti". Una volta rientrati tutto a casa, Dybala e Oriana Sabatini "hanno deciso di andare all'ospedale Gemelli, ma era molto lontano, a circa cinquanta minuti, e Ori era già molto dolorante. Sono andati alla clinica e noi, poco dopo, verso le tre del mattino, siamo partiti perché aveva una dilatazione molto avanzata. Allora con Ova (il marito di Catherine, ndr) abbiamo detto: ‘Non vorrei che partorisse e noi fossimo qui a casa’, e siamo andati tutti lì, per stare con loro”, ha detto la Fulop in un'intervista concessa a Teleshow.