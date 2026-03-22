O’Reilly, doppietta da sogno all’Arsenal: il City vince la Carabao Cup! Guardiola trionfa, Arteta ko

A Wembley il Manchester City supera l'ostacolo Arsenal e si aggiudica il primo trofeo della stagione , sollevando al cielo la Carabao Cup . Dopo un primo tempo ricco di azioni da una parte e dall'altra ma privo di gol, a decidere l'incontro è stata la doppietta di O'Reilly nella seconda frazione di gioco, che ha permesso alla seconda in classifica in Premier League di battere la prima. Nel finale i Citizens hanno continuato ad attaccare, dominando in lungo e in largo e terminando il match con più del 60% del possesso palla . Masterclass da parte di Pep Guardiola , che ha così insegnato un'altra lezione al suo allievo Arteta .

Una doppietta speciale... con regalo di Kepa

Protagonista assoluto di serata è stato il giovane terzino sinistro O'Reilly, autore delle due reti, entrambe di testa, che hanno deciso l'incontro. Una partita veramente speciale per il giocatore inglese, che ha festeggiato nel migliore dei modi il suo compleanno. Proprio ieri, infatti, il classe 2005 ha compiuto 21 anni. A fargli il regalo più bello è stato il portiere dell'Arsenal, Kepa, che in occasione del gol dell'1-0 è uscito in presa alta ma ha mancato la sfera in maniera clamorosa, permettendo così al giocatore del City di segnare il più facile dei gol. La crescita di O'Reilly in questa stagione è stata incredibile, con Guardiola che lo ha trasformato da centrocampista a terzino sinistro, rendendolo un pilastro della squadra. Non a caso l'inglese è il secondo giocatore più utilizzato dall'allenatore spagnolo.

Occhio alla Premier League

La sconfitta in finale di Carabao Cup rischia di avere ripercussioni importanti anche in Premier League per l'Arsenal. La squadra di Arteta è infatti prima in campionato con 70 punti proprio davanti al Manchester City fermo a 61 punti e una partita da recuperare. Una distanza importante, ma che la formazione di Guardiola proverà in tutti i modi a ridurre da qui al termine della stagione. Il contraccolpo psicologico potrebbe rivelarsi decisivo: i Gunners dovranno evitare cali di concentrazione e continuare a spingere come fatto fin qui. Il City, eliminato dalla Champions League, attende e spera, in quello che potrebbe rivelarsi un finale di stagione ricco di emozoni in Inghilterra.