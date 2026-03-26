Bremer gol, dalla Juve si prende il Brasile ma non basta: vince la Francia

In questa sosta per le nazionali, Francia e Brasile non hanno dovuto vedersela con i playoff di qualificazione al Mondiale in quanto già qualificate. Le due compagini si sono affrontate in un'amichevole di lusso al Gillette Stadium, con molta Serie A - o ex - nei 22 titolari che hanno preso parte all'incontro sin dal primo minuto. Per il Brasile in campo il difensore della Juventus Bremer ed il terzino della Roma Wesley, con l'ex giallorosso Ibanez subentrato al secondo tempo. Deschamps ha invece schierato molto Milan: da Rabiot a Maignan, passando per l'ex rossonero Theo Hernandez e l'attuale difensore bianconero Pierre Kalulu, entrano nei minuti di recupero nel finale di gara.