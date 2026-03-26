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Bremer gol, dalla Juve si prende il Brasile ma non basta: vince la Francia

Il centrale bianconero segna il gol che ha dimezzato lo svantaggio della nazionale verdeoro, ma al Gillette Stadium vincono gli uomini di Deschamps
2 min
AmichevoleBrasileFrancia
Bremer gol, dalla Juve si prende il Brasile ma non basta: vince la Francia © APS

In questa sosta per le nazionali, Francia e Brasile non hanno dovuto vedersela con i playoff di qualificazione al Mondiale in quanto già qualificate. Le due compagini si sono affrontate in un'amichevole di lusso al Gillette Stadium, con molta Serie A - o ex - nei 22 titolari che hanno preso parte all'incontro sin dal primo minuto. Per il Brasile in campo il difensore della Juventus Bremer ed il terzino della Roma Wesley, con l'ex giallorosso Ibanez subentrato al secondo tempo. Deschamps ha invece schierato molto Milan: da Rabiot a Maignan, passando per l'ex rossonero Theo Hernandez e l'attuale difensore bianconero Pierre Kalulu, entrano nei minuti di recupero nel finale di gara.

Bremer ci prova, ma vince la Francia

La prima rete della gara è arrivata nel primo tempo, con Kyilian Mbappé che al 32' ha aperto le marcature con una conclusione che ha trovato impreparato Ederson. Nel secondo tempo la Francia resta in inferiorità numerica a causa di un'espulsione al 55' rimediata dal difensore del Bayern Monaco, Upamecano. Il centrale difensivo è stato allontanato dal campo a seguito di una mischia tra le squadre. Nonostante l'inferiorità numerica, gli uomini di Deschamps trovano la rete del raddoppio con Ekitike al 65'. Al 78' accorcia le distanze il Brasile con il difensore della Juventus, Bremer, che ha trovato spazio nell'undici titolare di Ancelotti. Il centrale ha trovato la rete del definitivo 2-1 con un ottimo rasoterra che spiazza Maignan.

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