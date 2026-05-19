Giugliano è l'MVP della Serie A Women 26/27: la top 11 completa. Juve, brillano Carbonell e Schatzer

Ancora una volta, Manuela Giugliano si è confermata ai vertici del calcio femminile italiano. Una stagione incredibile, con dodici gol e cinque assist, da capitano della Roma , fresca vincitrice della Serie A Women 26/27, terzo scudetto per le giallorosse negli ultimi quattro anni. Una grande stagione premiata alla serata “Athora Game On - All Stars Night”, dove è stata presentata la top 11 della stagione e dove Manuela Giugliano ha ricevuto il premio come MVP assoluta della Serie A Women 26/27. La giocatrice della Roma ha ricevuto il premio dalla presidente Federica Cappelletti e dall'ospite speciale della serata Bebe Vio.

Giugliano MVP della Serie A Women 26/27: tutti i premi

Sono stati consegnati anche i premi per i singoli ruoli. Il premio di miglior portiere è andato ad Astrid Gilardi del Como Women. Gilardi che ha vinto anche il premio di “Save of the Season” per la parata in Como Women-Fiorentina dello scorso 13 dicembre. A tinte giallorosse i premi come miglior difensore, consegnato a Shukurat Oladipo (al secondo premio consecutivo come miglior difensore del campionato), e miglior centrocampista, Giulia Dragoni. Il premio come miglior attaccante invece se lo è aggiudicato Tessa Wullaert, attaccante dell'Inter che ha chiuso il campionato in cima alla classifica marcatrici con 14 reti. Il premio come miglior Under 23 è infine andato alla classe 2004 della Juventus Estela Carbonell. Il “Goal of the Season”, premio per il miglior gol della stagione, è stato assegnato alla rete di Valentina Bergamaschi durante Roma-Juventus del 6 dicembre.

Serie A Women, la top 11 della stagione 26/27

Di seguito la top 11 completa della stagione 26/27 e la miglior formazione delle Under 23.

Portiere: Astrid Gilardi (Como Women)

Difensori: Caterina Ambrosi (Parma) – Ivana Andrés (Inter) – Shukurat Oladipo (Roma) – Estela Carbonell (Juventus)

Centrocampiste: Giulia Dragoni (Roma) – Giada Greggi (Roma) – Manuela Giugliano (Roma)

Attaccanti: Cecilie Fløe (Napoli Women) - Martina Piemonte (Lazio) - Tessa Wullaert (Inter)

Top 11 Under 23 Serie A Women Athora

Portiere: Beatrice Beretta (Napoli Women)

Difensori: Caterina Venturelli (Sassuolo) – Federica D’Auria (Lazio) – Marija Milinković (Inter) – Emma Lombardi (Fiorentina)

Centrocampiste: Maya Cherubini (Fiorentina) – Eva Schatzer (Juventus)

Attaccanti: Haley Bugeja (Inter) – Giada Pellegrino Cimò (Ternana Women) – Alice Corelli (Roma) – Thea Kyvåg (Milan).