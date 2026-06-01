Oikonomou, lutto nel calcio: morto dopo un incidente stradale in Grecia. Aveva giocato in Serie A

La tragica scomparsa di Marios Oikonomou ha profondamente colpito il mondo del calcio greco e italiano. L'ex difensore, che aveva vestito anche le maglie di Cagliari, Bologna e Sampdoria durante la sua esperienza in Serie A, è morto all'età di 33 anni dopo aver lottato per diversi giorni tra la vita e la morte. Il calciatore era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale mentre si trovava in moto nella sua città natale, Giannina. Ricoverato immediatamente in ospedale e sottoposto a un delicato intervento chirurgico, non è riuscito a superare le conseguenze delle gravissime ferite riportate. La notizia della sua morte ha suscitato commozione tra tifosi, compagni di squadra e addetti ai lavori.

Le gravi conseguenze dell'incidente in moto

L'incidente si era verificato il 23 maggio intorno alle 12:50 nelle strade di Giannina. Secondo le prime ricostruzioni diffuse dai media locali, la motocicletta guidata da Oikonomou si era scontrata violentemente con un'automobile. L'impatto era stato particolarmente violento e aveva causato al difensore seri traumi cranici. I soccorritori erano intervenuti rapidamente sul luogo dell'incidente, prestando le prime cure prima del trasferimento d'urgenza al Policlinico universitario della città. Una volta arrivato in ospedale, i medici avevano deciso di procedere con un complesso intervento neurochirurgico. Nonostante gli sforzi dell'équipe sanitaria, le sue condizioni sono rimaste fin da subito delicate. Oikonomou è stato ricoverato in terapia intensiva e mantenuto sotto costante osservazione. Nei giorni successivi il quadro clinico non ha mostrato segnali incoraggianti, mentre i medici continuavano a monitorare le sue funzioni neurologiche. Dopo nove giorni di ricovero, è arrivata la notizia del decesso che ha lasciato sgomento il calcio ellenico e quello italiano.

Il commosso ricordo del PAS Giannina

Il PAS Giannina, società nella quale Oikonomou era cresciuto calcisticamente, ha voluto ricordarlo con un messaggio pieno di affetto e dolore. Nel comunicato il club ha sottolineato come il difensore fosse "un ragazzo che ha conquistato l'affetto e il rispetto di tutti noi, ci ha lasciati prematuramente. Il suo ricordo resterà vivo in tutti noi". La società ha inoltre espresso la propria vicinanza alla famiglia del giocatore e al padre Giorgos, figura storicamente legata al club. Anche il messaggio della federazione ellenica: "Il presidente della Federazione Ellenica di Calcio, Makis Gagatsis, la segretaria esecutiva Domna Tsioni e i membri del Comitato Esecutivo della Federazione esprimono il loro profondo dolore e le più sincere condoglianze alla famiglia e ai parenti di Marios Oikonomou, scomparso prematuramente all'età di soli 33 anni".