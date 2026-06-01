Oikonomou, lutto nel calcio: morto dopo un incidente stradale in Grecia. Aveva giocato in Serie A

La tragica scomparsa di Marios Oikonomou ha profondamente colpito il mondo del calcio greco e italiano. L'ex difensore, che aveva vestito anche le maglie di Cagliari, Bologna e Sampdoria durante la sua esperienza in Serie A, è morto all'età di 33 anni dopo aver lottato per diversi giorni tra la vita e la morte. Il calciatore era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale mentre si trovava in moto nella sua città natale, Giannina. Ricoverato immediatamente in ospedale e sottoposto a un delicato intervento chirurgico, non è riuscito a superare le conseguenze delle gravissime ferite riportate. La notizia della sua morte ha suscitato commozione tra tifosi, compagni di squadra e addetti ai lavori.
Le gravi conseguenze dell'incidente in moto
L'incidente si era verificato il 23 maggio intorno alle 12:50 nelle strade di Giannina. Secondo le prime ricostruzioni diffuse dai media locali, la motocicletta guidata da Oikonomou si era scontrata violentemente con un'automobile. L'impatto era stato particolarmente violento e aveva causato al difensore seri traumi cranici. I soccorritori erano intervenuti rapidamente sul luogo dell'incidente, prestando le prime cure prima del trasferimento d'urgenza al Policlinico universitario della città. Una volta arrivato in ospedale, i medici avevano deciso di procedere con un complesso intervento neurochirurgico. Nonostante gli sforzi dell'équipe sanitaria, le sue condizioni sono rimaste fin da subito delicate. Oikonomou è stato ricoverato in terapia intensiva e mantenuto sotto costante osservazione. Nei giorni successivi il quadro clinico non ha mostrato segnali incoraggianti, mentre i medici continuavano a monitorare le sue funzioni neurologiche. Dopo nove giorni di ricovero, è arrivata la notizia del decesso che ha lasciato sgomento il calcio ellenico e quello italiano.
Il commosso ricordo del PAS Giannina
Il PAS Giannina, società nella quale Oikonomou era cresciuto calcisticamente, ha voluto ricordarlo con un messaggio pieno di affetto e dolore. Nel comunicato il club ha sottolineato come il difensore fosse "un ragazzo che ha conquistato l'affetto e il rispetto di tutti noi, ci ha lasciati prematuramente. Il suo ricordo resterà vivo in tutti noi". La società ha inoltre espresso la propria vicinanza alla famiglia del giocatore e al padre Giorgos, figura storicamente legata al club. Anche il messaggio della federazione ellenica: "Il presidente della Federazione Ellenica di Calcio, Makis Gagatsis, la segretaria esecutiva Domna Tsioni e i membri del Comitato Esecutivo della Federazione esprimono il loro profondo dolore e le più sincere condoglianze alla famiglia e ai parenti di Marios Oikonomou, scomparso prematuramente all'età di soli 33 anni".
Il messaggio di Napoli e Bologna
Le reazioni stanno arrivando, piano piano, da tutto il mondo calcistico e in Italia il Napoli ha scritto un messaggio di cordoglio per la famiglia: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Marios Oikonomou, difensore con una lunga carriera nel calcio italiano". E anche il suo ex club il Bologna ha scritto un pensiero: "Addio Marios, te ne sei andato troppo presto. Sarai per sempre nei nostri cuori". La Sampdoria invece ha messo un "Ciao Marios" con l'emoji di un cuore spezzato.
La tragica scomparsa di Marios Oikonomou ha profondamente colpito il mondo del calcio greco e italiano. L'ex difensore, che aveva vestito anche le maglie di Cagliari, Bologna e Sampdoria durante la sua esperienza in Serie A, è morto all'età di 33 anni dopo aver lottato per diversi giorni tra la vita e la morte. Il calciatore era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale mentre si trovava in moto nella sua città natale, Giannina. Ricoverato immediatamente in ospedale e sottoposto a un delicato intervento chirurgico, non è riuscito a superare le conseguenze delle gravissime ferite riportate. La notizia della sua morte ha suscitato commozione tra tifosi, compagni di squadra e addetti ai lavori.
Le gravi conseguenze dell'incidente in moto
L'incidente si era verificato il 23 maggio intorno alle 12:50 nelle strade di Giannina. Secondo le prime ricostruzioni diffuse dai media locali, la motocicletta guidata da Oikonomou si era scontrata violentemente con un'automobile. L'impatto era stato particolarmente violento e aveva causato al difensore seri traumi cranici. I soccorritori erano intervenuti rapidamente sul luogo dell'incidente, prestando le prime cure prima del trasferimento d'urgenza al Policlinico universitario della città. Una volta arrivato in ospedale, i medici avevano deciso di procedere con un complesso intervento neurochirurgico. Nonostante gli sforzi dell'équipe sanitaria, le sue condizioni sono rimaste fin da subito delicate. Oikonomou è stato ricoverato in terapia intensiva e mantenuto sotto costante osservazione. Nei giorni successivi il quadro clinico non ha mostrato segnali incoraggianti, mentre i medici continuavano a monitorare le sue funzioni neurologiche. Dopo nove giorni di ricovero, è arrivata la notizia del decesso che ha lasciato sgomento il calcio ellenico e quello italiano.
Il commosso ricordo del PAS Giannina
Il PAS Giannina, società nella quale Oikonomou era cresciuto calcisticamente, ha voluto ricordarlo con un messaggio pieno di affetto e dolore. Nel comunicato il club ha sottolineato come il difensore fosse "un ragazzo che ha conquistato l'affetto e il rispetto di tutti noi, ci ha lasciati prematuramente. Il suo ricordo resterà vivo in tutti noi". La società ha inoltre espresso la propria vicinanza alla famiglia del giocatore e al padre Giorgos, figura storicamente legata al club. Anche il messaggio della federazione ellenica: "Il presidente della Federazione Ellenica di Calcio, Makis Gagatsis, la segretaria esecutiva Domna Tsioni e i membri del Comitato Esecutivo della Federazione esprimono il loro profondo dolore e le più sincere condoglianze alla famiglia e ai parenti di Marios Oikonomou, scomparso prematuramente all'età di soli 33 anni".