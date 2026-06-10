“Ti ricordi chi sono?”: il figlio dell’ex Barcellona sorprende Messi così! Quel precedente di LeBron...

Nel mondo dello sport, il tempo ha un modo tutto suo di chiudere i cerchi, creando incontri che sembrano scritti da una sceneggiatura. Storie che uniscono generazioni diverse attraverso i protagonisti e i loro figli, come se il passato tornasse a bussare al presente. Succede nel calcio come nel basket, dove le carriere si intrecciano con la memoria collettiva dei tifosi. E quando avvengono certi incroci, il risultato è spesso un momento virale e carico di emozione. Due episodi recenti lo dimostrano in modo perfetto, tra Europa e Stati Uniti con Messi protagonista.

Messi e Gudjohnsen: il filo che unisce due generazioni

Eidur Gudjohnsen è stato compagno di Lionel Messi al Barcellona dal 2006 al 2009, vivendo anche la gioia di una Champions League. A distanza di 17 anni, il figlio Daniel Gudjohnsen (classe 2006) ha incrociato proprio la “Pulga” in un’amichevole tra l’Islanda e l’Argentina campione del mondo. Una partita segnata non solo dal risultato, ma anche da un curioso passaggio di testimone generazionale. Al termine del match, Daniel si è avvicinato a Messi con un sorriso e una frase semplice ma carica di significato: "Tu hai giocato con mio padre". Il campione argentino ha risposto con disponibilità e naturalezza, dando vita a un abbraccio che ha fatto il giro dei social. Un gesto breve, ma capace di condensare quasi due decenni di calcio europeo e internazionale. La scena ha ricordato a molti quanto rapidamente le carriere possano sovrapporsi tra padri, figli e leggende.

Le parole di Messi al termine dell'amichevole

Proprio Leo Messi ha parlato al termine dell'amichevole e ha spiegato proprio il siparietto con Daniel Gudjohnsen: "Mi ha chiesto: 'Ti ricordi chi sono?', e in quel momento mi ha davvero colto di sorpresa. Poi mi ha detto che era il figlio di Gudjohnsen. Sinceramente non me lo ricordo: era piccolo. Ricordo di averlo incrociato perché ero con mio padre a un allenamento, ma non me lo ricordavo, era troppo piccolo". Una situazione che ha riportato alla mente anche quella successa a LeBron James in NBA.