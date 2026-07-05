Zola 60, il Baronetto di Sardegna

Eravamo felici e, in fondo, lo sapevamo. I 60 anni di Gianfranco Zola riportano a un’era in cui i “numeri dieci” italiani erano persino troppi. Un ragazzino di Oliena, un paesino ai confini della Barbagia, poteva diventare grande senza essere un gigante. Quel fisico mingherlino lo