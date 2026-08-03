"Come Alì ad Atlanta"

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MILANO - L'ultimo Baresi, nella sua casa. Quando la malattia già lo aveva debilitato e quando, giocoforza, le energie erano da centellinare ogni giorno, per ogni attività. La fiamma olimpica, però, ha un fascino irresistibile. E non poteva essere ch
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