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"Come Alì ad Atlanta"

Maria Luisa Iascone: "Vedere Baresi entrare così nel suo stadio ha suscitato un'emozione simile. Era felice: ci ha aperto il cuore"
Alessia Scurati
1 min
Franco BaresiMaria Luisa IasconeMuhammad Ali

MILANO - L'ultimo Baresi, nella sua casa. Quando la malattia già lo aveva debilitato e quando, giocoforza, le energie erano da centellinare ogni giorno, per ogni attività. La fiamma olimpica, però, ha un fascino irresistibile. E non poteva essere ch

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