A Roma un Europeo speciale

TORINO - Alla base di tutto c’è l’esperienza della Nazionale Italiana “Crazy for Football”, creata nel 2016 da un’idea e dalla volontà del medico psichiatra Santo Rullo - che ne è tuttora l’anima - e guidata dal commissario tecnico Enrico Zanchini. Così è stato dato il via a un movimento internazionale che ha ispirato progetti analoghi, portato alla realizzazione di due Mondiali di calcio a 5 (nel 2016 e nel 2018) e alla nascita dell’International Football Commitee on Mental Health, che ha promosso convegni, pubblicazioni e lavori di ricerca scientifica. Parliamo di un tema delicatissimo, di persone con problemi di salute mentale che amano il calcio e per le quali il calcio e lo sport in generale rappresentano uno strumento riabilitativo complementare, soprattutto tra i giovani. Persone spesso vittime di discriminazione sociale, per combattere la quale Roma ospiterà la Dream Euro Cup, il primo Campionato europeo di calcio a 5 Futsal, in programma al Palasport dal 23 al 27 settembre. Dodici le nazionali protagoniste: Italia, Inghilterra, Finlandia, Norvegia (inserite nel gruppo C), Ungheria, Repubblica Ceca, Croazia e Olanda (A), Estonia, Germania, Grecia e Islanda (B). La finale e le premiazioni sono in programma il 27 a partire dalle 16.