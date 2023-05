Chi è Marcos Leonardo: Santos, clausola, 2 gol all'Italia nel Mondiale U20

Un inizio entusiasmante per il Mondiale U20, che ha subito messo in scena uno dei match più interessanti da poter offrire: quello tra Italia e Brasile . Gli azzurrini si sono imposti per 3-2 con un'ottima prestazione , ma non è passata inosservata la stellina verdeoro Marcos Leonardo , in forza al Santos e con già tantissimi occhi addosso in chiave calciomercato.

Alla scoperta di Marcos Leonardo

Nato nel 2003 ad Itapetinga, nello stato di Bahia, entra a far parte del settore giovanile del Santos ad appensa 14 anni. Il debutto in prima squadra a 16 anni, poi la firma sul primo contratto professionistico con il club bianconero, scadenza 2026 con tanto di clausola rescissoria da 100 milioni: meglio prevenire, visti gli incredibili numeri realizzati Campionato Paulista Sub 15, con ben 34 gol (superati i precedenti record fissati negli anni da Neymar, Gabigol e Rodrygo). L'inserimento definitivo in prima squadra avviene nel 2020, stesso anno in cui riesce a realizzare il primo gol (il 4 ottobre nel 3-2 contro Il Goias). In tutte le competizioni con il Santos ha raggiunto le 141 presenze, con all'attivo ben 42 gol e 10 assist. Quest'anno si è reso protagonista con 8 reti e 3 passaggi chiave in 21 apparizioni. Nel match di debutto al Mondiale U20 ha fatto vedere tutte le sue qualità: gran tocco palla al piede, non altissimo (174 centimetri) ma con grandi doti atletiche e senso della posizione in area di rigore. Nella partita contro l'Italia, il suo Brasile si era ritrovato in svantaggio di 3 reti, ed è stato proprio Marcos Leonardo a riarpire i giochi con una doppietta: prima con un gol da rapinatore d'area, concludendo dopo il tiro sbagliato di un compagno; poi, a 2' dalla fine, colpo di testa a trafiggere Desplanches. Qualità e senso del gol, un binomio perfetto che avrebbe portato diversi club ad interessarsi a lui. I numeri, la clausola a 3 cifre, il Santos, sulle orme di predecessori illustri come Neymar, Rodrygo e così via: Marcos Leonardo alla conquista del Mondiale U20, sognando l'Europa.