Diretta Italia-Brasile U20 ore 23: dove vederla in tv, streaming e le probabili formazioni

L'Italia del Ct Nunziata è pronta a scendere in campo nella gara d'esordio del Mondiale U20. Una gara non semplice contro il Brasile, tra le favorite della competizione per la vittoria finale. Gli azzurrini, però, in Argentina vogliono stupire, nonostante alcune assenze importanti tra i convocati. Alle ore 23 (italiane) il fischio d'inizio per la prima sfida nel torneo: nello stesso raggruppamento degli azzurri anche Nigeria contro Repubblica Dominicana.