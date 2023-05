Italia U20, Turicchia e Fiumanò convocati da Nunziata: la lista completa

Mancano appena 10 giorni all'esordio dell'Italia ai prossimi Mondiali U20. Gli azzurrini scenderanno in campo il 21 maggio contro il Brasile a Mendoza per la prima partita della rassegna iridata. Competizione che inizierà il 20 dove a scendere in campo saranno i padroni di casa dell'Argentina e le avversarie del suo girone. Diverse assenze per Nunziata che ha dovuto gioco forza chiamare tante sorprese e alcuni giocatori anche sotto età. Il Ct ha diramato la lista dei ventuno convocati e dove mancheranno Miretti, Gnonto e Scalvini nel giro della Nazionale maggiore. Non ci saranno nemmeno Ndour, impegnato con il Benfica B, Fazzini, Fabbian, Coppola, Nasti, Terracciano e Volpato. Assenze importanti ma sostituite con giocatori di qualità seppur giovanissimi come Pafundi, Lipani, Esposito e Guarino oltre a Faticanti e Pisilli trascinatori dell'Italia U19 che ha conquistato la possibiità di giocarsi la fase finale dell'Europeo. Tra i convocati anche due giocatori della Juventus: Turicchia e Fiumanò, che ha disputato la sua stagione con l'Aquila Montevarchi. Anche il club bianconero ha voluto complimentarsi con loro con un Tweet.