La Juve applaude Nzouango: convocato dalla Francia per il Mondiale U20

Felix Nzouango Bikien prenderà parte al prossimo Mondiale Under 20 in programma in Argentina dal 20 maggio all'11 giugno prossimi .

Nzouango ha ricevuto le immediate congratulazioni da parte della Juve: " Complimenti a Felix Nzouango Bikien per la convocazione per il Mondiale U20 con la nazionale ". Un messaggio per applaudire il difensore centrale che avrà così la possibilità di misurarsi con tutti gli altri astri nascenti del calcio mondiale.

Nzouango la trafila in bianconero, ora con la Francia U20 in Argentina

Nella stagione 2022/2023 Nzouango ha totalizzato 10 presenze con il serbatoio Juve Next Gen e una in Coppa Italia di Serie C dopo essere stato promosso dalla Primavera 1 (4 presenze in campionato e 2 in Youth League). Arrivato in bianconero nel settembre 2020 dall'Under 17 dei francesi dell'Amiens, per Nzouango c'è l'opportunità di vivere un'esperienza formativa che può fungere da ulteriore trampolino di lancio verso il calcio dei "grandi".