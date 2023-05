Juve e il Mondiale U20: non solo Soulé, Allegri ne può perdere altri due!

Un finale incandescente di stagione: in Serie A si lotta ancora per tutti gli obiettivi, con le italiane che al momento competono anche in Europa. La Juventus è in corsa per entrare tra le prime quattro in campionato e con le semifinali di Europa League da disputare. Una fase cruciale per la stagione, che potrebbe voler dire tanto per i bianconeri. Ma Massimiliano Allegri potrebbe perdere pedine rilevanti a causa del Mondiale U20.