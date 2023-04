Mondiale U20, per l'Italia esordio col Brasile: il calendario

Manca sempre meno all'inizio dei Mondiali U20 in Argentina. Il torneo partirà il 20 maggio e si giocherà in Sud America dopo che la FIFA l'ha revocato all'Indonesia nelle scorse settimane. Una corsa contro il tempo per trovare una nuova organizzazione e permettere lo svolgimento normale della competizione e nelle date stabilite. A dare il via alla rassegna iridata sarà la formazione di casa contro l'Uzbekistan, ma non sarà l'unica sfida della giornata. Tra le protagoniste al Mondiale di categoria anche l'Italia di Nunziata, che farà il suo esordio domenica 21 maggio contro il Brasile di Endrick. Chiuderà la fase a gironi la partita con la Repubblica Dominicana il 27 maggio, nel mezzo la gara con la Nigeria il 24. Gli azzurri giocheranno a Mendoza, ma ancora non sono stati ufficializzati gli orari dei tre match. La FIFA sul proprio sito ha diramato con un comunicato il calendario.