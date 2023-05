Juve, serbatoio Next Gen: scalpitano Barbieri, Iling, Yildiz, Sekulov e Compagnon

Da Fagioli a Miretti, passando per Soulé e Iling: la Juventus, lungo il tortuoso cammino stagionale, ha fatto risplendere l’argenteria del proprio vivaio. Per l’evidente talento dei prodotti sfornati e per la spinta assicurata dal progetto della seconda squadra, certo, ma anche per qualche acciacco di troppo tra i big alla corte di Allegri. «I tanti infortuni ci hanno dato la possibilità di scoprire diversi giovani importanti», ha ribadito più volte lo stesso tecnico di fronte all’esigenza di trasformare la necessità in virtù. E non è finita qui. Già, perché la sfida infrasettimanale al Lecce ha consegnato ai bianconeri quei tre punti che in campionato mancavano ormai da un mese, ma ha anche restituito allo staff un De Sciglio in meno. La lesione del crociato estrometterà l’esterno da un finale di stagione dal calendario fitto, in cui il solo Cuadrado non potrà tamponare ogni esigenza sulla corsia di destra.

Juve, la Next Gen in soccorso Per questo, ancora una volta, giungerà in soccorso la Next Gen, che nel frattempo ha terminato la propria stagione in Serie C. mi manda brambilla Il principale candidato a rintuzzare l’assenza dell’ex Milan, infatti, è quel Tommaso Barbieri che il grande pubblico ha già iniziato a conoscere. A novembre l’esordio assoluto, e che esordio, di fronte al Psg in Champions League. Quindi, a metà marzo, anche la prima da titolare, nella disastrosa trasferta di Reggio Emilia in cui il giovane classe 2002 si era rivelato una delle poche note liete. Dopo aver fatto la spola tra prima e seconda squadra, l’esterno prelevato dal Novara e strappato alla concorrenza dell’Atletico Madrid ha continuato negli ultimi giorni ad allenarsi a Vinovo agli ordini di Brambilla. E talvolta, come capitato anche ieri, a far capolino alla Continassa, in quella che potrebbe ora diventare la sua base nell’ultimo scorcio di stagione. Un destino che, in realtà, Barbieri potrebbe condividere con un altro compagno d’avventura nell’ultimo cammino della Next Gen.

Iling reclama spazio. Chance per Compagnon, Sekulov o Yildiz? Soulé, infatti, è stato convocato dall’Argentina per l’imminente Mondiale Under 20 e a breve (salvo repentini colpi di scena, dato che a stagione in corso per i club non sussiste l’obbligo di rilascio dei propri tesserati) saluterà Torino. E così il suo posto potrebbe essere rilevato da uno tra Compagnon e Sekulov, elementi che Allegri ha già portato con sé in panchina, se non direttamente dal gioiellino Yildiz, classe 2005. Chi di spazio, al contrario, confidava di trovarne almeno in casa contro il Lecce è invece Iling-Junior, che solo tre giorni prima aveva cambiato l’inerzia della gara di Bologna subentrando in corso d’opera. E il mancato impiego allo Stadium, in favore di un Kostic che riposa con il contagocce, pare abbia disegnato una smorfia di disappunto sul volto dell’inglese e del suo entourage...

