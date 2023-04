Juve, Barbieri e l'esordio in A: l'emozione sui social

Nonostante i risultati delle ultime due partite non siano stati favorevoli alla Juventus, contro Lazio e poi con il Sassuolo, Allegri è riuscito a dare spazio a un altro talento della Next gen. Tommaso Barbieri è stato l'ultimo in ordine di tempo ad avere la chance di cimentarsi in Serie A, anche se l'esordio vero e proprio era arrivato in Champions League contro il Psg. Non un punto di arrivo, ma di partenza per il ragazzi cresciuto a Novara..