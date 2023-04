Sassuolo-Juve, tocca a Barbieri: alla scoperta dell'esterno della Next Gen

Il Mapei Stadium di Reggio Emilia, da questa sera, potrebbe aprire un ampio varco nel cuore di Tommaso Barbieri. L'esterno destro della Juventus, classe 2002, è uno dei gioiellini della Next Gen che ha appena disputato la finale di Coppa Italia di Serie C. E non è certo un volto sconosciuto in prima squadra. L'ex Novara si allena con frequenza assidua alla Continassa, ma soprattutto ha già debuttato "tra i grandi". E che debutto, a novembre, sul prestigioso palcoscenico della Champions League, di fronte al Psg di Messi e Mbappé. Qualche minuto nel finale, insieme a Barrenechea, giusto per capire l'effetto che fa.