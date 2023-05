Juve, Allegri perde De Sciglio: le alternative con un occhio alla Next Gen

Barbieri, una soluzione per far rifiatare Cuadrado

Nelle prossime settimane gli impegni della Juventus saranno molti, con partite decisive in campionato come contro l'Atalanta e le due gare di semifinale di Europa League contro il Siviglia. Cinque partite in 15 giorni, in cui i bianconeri si giocheranno gli obiettivi stagionali. Allegri potrebbe far affidamento a qualche giovane, soprattutto in campionato, nei match che lo consentono. Sulla destra l'unico giocatore di ruolo in rosa è Cuadrado, soprattutto nel 3-5-2. La sua alternativa potrebbe essere Chiesa a tutta fascia, ruolo che però non sembra accontentare l'italiano. "Federico è un attaccante" - lo ha ripetuto più volte Allegri. Un'altra soluzione è Danilo terzino in una difesa a quattro, ma il brasiliano ha dato il meglio da centrale e da braccetto di difesa. Ed ecco allora che potrebbe tornare utile Barbieri. Il classe 2002 ha giocato da titolare contro il Sassuolo, assaggiando per la prima volta un terreno di Serie A. Ci saranno altre occasioni? Sarà il campo a dirlo.