Juve verso Bologna, sorpresa Next Gen: la scelta di Allegri in allenamento

Verso Bologna-Juve, Next Gen con i big

A due giorni dalla sfida del Dall'Ara contro il Bologna, la Juventus prosegue gli allenamenti in quel della Continassa. Alla Prima Squadra bianconera si sono aggregati diversi calciatori appartenenti alla Next Gen. Emanuele Pecorino, ad esempio, centravanti dell'Under 23 e anche a colloquio con Massimiliano Allegri. Ma non soltanto lui: presente anche Felix Nzouango, così come Tommaso Barbieri, con quest'ultimo reduce anche dal debutto in Serie A. All'appello non mancavano neanche Marco Da Graca, Nicolò Cudrig, Michele Besaggio e Martin Palumbo, oltre a chi ormai tra i big bazzica da tempo come Barrenechea, Iling-Junior e Soulé. Gioventù al potere, la Next Gen a disposizione di Allegri in vista di Bologna.