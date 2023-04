Juve, attenta al Siviglia degli italiani: cinque ex Serie A in rosa

Nello spogliatoio del Siviglia si parla anche un po' italiano e questo può fare la differenza contro la Juventus. Il motivo? Calciatori che il nostro campionato lo conoscono bene. Dagli ex milanisti Ocampos e Suso all'ex Inter Telles fino all'ex Atalanta "Papu" Gomez. Senza dimenticare Lamela e il suo passato da meteora nella Roma . Se i primi tre hanno avuto maggiori difficoltà ad esprimersi in un Milan e Inter che erano colmi di problemi, l'ex capitano della Dea in Italia ha lasciato bei ricordi e ha scritto la storia del club bergamasco. "El Coco" invece è arrivato in giallorosso dal River a 19 anni ed era un frutto acerbo. Poi in Europa è maturato, anche se non ha confermato le grandi aspettative.

La casa del Siviglia: la "maschera Italia" conosce la Juve

In questa stagione c'è un Siviglia della Liga e un Siviglia d'Europa. Due squadre con un atteggiamento completamente differente. In campionato gli spagnoli stanno avendo difficoltà ed attualmente sono al tredicesimo posto in classifica: otto punti sulla zona retrocessione e dodici dal sesto posto, ora occupato dal Villarreal. Dopo l'esonero di Sampaoli e con l'arrivo di Mendilibar, i "Los Palanganas" non hanno più perso una partita. Qualcosa è scattato. La scintilla che può fare la differenza. E la vittoria dell'Europa League riscriverebbe sicuramente l'annata per ora sottotono del club. Trofeo che hanno già vinto cinque volte, quattro dal 2014 al 2020. Una tradizione che ha permesso di eliminare anche il Manchester United che aveva i favori del pronostico. L'esperienza mista alla conoscenza del campionato italiano è una combo che Allegri e i suoi ragazzi dovranno tenere in considerazione. Soprattutto Lamela ha ritrovato una brillantezza tecnica e fisica che gli ha permesso di raggiungere già quota 38 presenze in stagione con 6 gol e 2 assist all'attivo. Ed è proprio sulla trequarti dove si alternano Suso e Ocampos, giocatori con caratteristiche differenti e che abbiamo conosciuto in Italia. Gomez ha invece dovuto superare un infortunio alla caviglia che l'ha tenuto ai box ed è rientrato da poco per dare ulteriori soluzioni all'allenatore. Sulla sinistra il tecnico può variare l'ex Inter Telles (rientrato dopo il prestito proprio al Manchester United) e Acuna, due frecce da tenere a bada. Fratelli di Spagna ed anche d'Italia, la Juventus è avvisata.