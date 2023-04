Juve-Siviglia, dove e quando si gioca la semifinale di Europa League

TORINO - La Juventus ha staccato il pass per le semifinali di Europa League dopo l'1-1 sul campo dello Sporting Lisbona ed affronterà il Siviglia reo di aver eliminato il Manchester United ai quarti. I bianconeri si apprestano ad affrontare gli spagnoli si confermano i "padroni della competizione" avendola vinta 4 volte dal 2013: le squadre scenderanno in capo nei primi giorni di maggio per giocarsi un posto nella finale di Budapest in scena il 31 maggio.