Brasile, i convocati: Bremer c'è. Endrick, prima chiamata da "Fenomeno"

Ultima settimana prima della sosta per le nazionali. Arriva un turno chiave per la Champions League, poi un'altra giornata giornata di campionato nel weekend, poi si partirà per le spedizioni. Sarà l'ultima pausa del 2023 per i match internazionali. Tra le nazionali impegnate ci sarà anche il Brasile, che giocherà due partite, valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026, tutt'altro che banali: i verdeoro se la vedranno col la Colombia prima e l'Argentina poi. Due gli "italiani" convocati dal ct Fernando Diniz, difeso recentemente a spada tratta e con parole forti da Romario in merito alla possibilità che il ruolo venga occupato prossimamente da Carlo Ancelotti.