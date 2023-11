Romario shock: "Ancelotti si fo**a, il Brasile resti a Diniz"

Carlo Ancelotti rappresenta uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio. Ma nessuno, nemmeno uno come lui, appena diventaro Re della Champions League al pari di un certo Sir Alex Ferguson , può piacere. Le critiche all'attuale allenatore del Real Madrid sono giunte dal Brasile, tema centrale il suo possibile approdo come commissario tecnico della Seleçao, di cui si parla da mesi. La frecciata, per nulla velata, è arrivata da una leggenda del calcio verdeoro: Romario .

Romario, che attacco ad Ancelotti!

L'ex attaccante, ai microfoni di Panorama Esportivo, ha difeso a spada tratta l'attuale ct della nazionale brasiliana, Diniz, stroncando in maniera netta l'idea di vedere Ancelotti al suo posto: "Diniz è il miglior tecnico che abbiamo. Chiaramente con la nazionale non può avere la stessa frequenza di allenamento che c'è normalmente nei club. Fa ciò che può: vero che nelle ultime due gare ha pareggiato e perso, ma nessuno vince sempre. La mia opinione è che il Brasile, con lui, è in ottime mani". Sulla possibilità di vedere Re Carlo come ct del brasile: "Che si fotta! Io voglio Diniz fino all'ultimo". Ora la palla passa ad Ancelotti: quale sarà la sua rezione? Intanto lui si gode il suo Real Madrid, fresco di vittoria nel Clasico, e soprattutto Jude Bellingham, che si aggiunge alle innumerevoli stelle che ha allenato nell'arco della sua carriera.