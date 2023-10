Bellingham come Ronaldo: il dato. Xavi: "Forte, ma è benedetto dal cielo"

Il Real Madrid vola nel segno di Jude Bellingham. I blancos battono in rimonta il Barcellona nel Clasico proprio grazie ad una doppietta dell'inglese. Un destro potentissimo da fuori prima, una zampa nell'area di rigore poi per regalare 3 punti alla squadra di Carlo Ancelotti che vola così in testa alla classifica della Liga. Con i due gol realizzati nella sfida contro i blaugrana, Bellingham ha raggiunto un dato incredibile in fatto di reti realizzati.