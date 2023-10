Bellingham ribalta il Clasico! Il Barcellona di Xavi ammutolito, 2-1 Real

BARCELLONA (Spagna) - Va al Real Madrid di Carlo Ancelotti il primo Clasico stagionale di Liga. A prendersi la scena, in casa merengue, è il solito Jude Bellingham , grande favorito per il Golden Boy di Tuttosport, che al 68' vanifica il vantaggio blaugrana di Gundogan - arrivato dopo appena 6' - e al 92' firma il gol vittoria. I catalani, in campo con una maglia dedicata ai Rolling Stones presenti all'Estadi Olímpic Lluís Companys, restano fermi a 24 punti conquistati in 11 partite, i Blancos agganciano il Girona in vetta a quota 28 .

Liga, calendario e risultati

Barcellona-Real Madrid, la partita

Il Clasico si mette subito bene per gli uomini di Xavi, che sbloccano la sfida dopo appena 6' grazie alla rete di Gundogan, che sfrutta al meglio un'indecisione difensiva dei Blancos. I padroni di casa, dopo aver cercato il raddoppio in varie occasioni, chiudono il primo tempo sul risultato di 1-0. Nel secondo tempo entra Modric e il Real Madrid rialza la testa: al 68' Bellingham riporta il punteggio in parità con un clamoroso gol da fuori, poi si ripete al 92' con freddezza davanti al portiere dopo un grande controllo in area. In pieno recupero Ancelotti trascina fuori dal campo Vinicius Junior, appena sostituito, reo di un'esultanza polemica sotto la curva del Montjuic. Nell'altro match di giornata il Las Palmas si impone 2-1 in casa dell'Almeria: ospiti avanti con El Haddadi al 23', pari di Ramazani al 73' e gol vittoria di Kaba al 94'.

La classifica di Liga