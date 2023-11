Follia Endrick: pugno all'avversario, ma l'arbitro non lo espelle

Fortaleza-Palmeiras termina 2-2. Un divertente botta e risposta, ma con i biancoverdi che sono rimasti in inferiorità numerica dal 59' con il rosso a Gustavo Gomez . Eppure l'espulsione l'ha rischiata anche Endrick : il talento classe 2006, con un futuro al Real Madrid che lo attende , è stato sì protagonista del match ma non con le sue solite gesta tecniche e atletiche.

Endrick, pugno all'avversario

Minuto 55, al Castelao il risultato è sull'1-0 per i padroni di casa. Endrick, come di consueto, è particolarmente attenzionato dalla difesa avversaria. Probabilmente per il nervosismo dettato dal momento della partita, il brasiliano sbotta per il contrasto corpo a corpo di Titi, ed è a quel punto che il numero 9 del Palmeiras rifila un pugno nello stomaco all'avversario. I calciatori del Fortaleza hanno provato ad attenzionare l'irregolarità, ma né arbitro né Var hanno punito l'episodio sgradevole. Il risultato finale è stato di 2-2, Endrick non è andato a segno e i biancoverdi sono stati agganciati in vetta alla classifica del campionato dal Flamengo. Da capire, se dopo quanto accaduto al Castelao, avrà ripercussioni su Endrick.