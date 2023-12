Disastro Santos, da Pelè a Neymar alla prima retrocessione della storia: è caos

Il Santos è retrocesso per la prima volta nel campionato brasiliano dopo aver perso l'ultima partita in casa 2-1 contro il Fortaleza . La sconfitta ha causato disordini in città e l'incendio di alcuni veicoli intorno allo stadio. A poco meno di un anno dalla morte di Pelé , leggenda del Santos e del calcio mondiale, scomparso il 29 dicembre 2022, dopo aver lanciato Neymar nel gotha del calcio internazionale e festeggiato cento anni dalla sua fondazione il Santos esce dalla cerchia dei club che hanno giocato sempre nel Brasileirao in cui restano Flamengo , San Paolo e Cuiabá (iscritto dal 2021).

Brasileirao, si salvano Bahía e Vasco da Gama

Santos, Bahía e Vasco da Gama hanno lottato per non retrocedere durante i novanta minuti di gioco nell'ultima giornata, ma alla fine è stata la squadra del porto di San Paolo ad avere la peggio. Il Vasco da Gama, guidato dal tecnico argentino Ramón Ángel Díaz, ex Napoli e Avellino, ha battuto 2-1 a Rio de Janeiro il sorprendente Bragantino guidato dal tecnico portoghese Pedro Caixinha, che ha lottato a lungo per il titolo vinto dal Palmeiras prima di chiudere sesto. Il Bahía ha battuto l'Atlético Mineiro, contendente al titolo, 4-1 a Salvador, e si è salvato a sorpresa a spese del Santos: Marinho, ex di turno, ha aperto le marcature per il Fortaleza; Messias ha pareggiato parzialmente per i padroni di casa. Nei minuti di recupero, con il portiere João Ricardo nella metà campo avversaria per l'ultimo assalto, l'argentino Juan Martín Lucero ha segnato il gol della vittoria per il Fortaleza quasi da centrocampo.