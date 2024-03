Dani Alves e Robinho condannati, la Federcalcio brasiliana: "Vergognosi"

Dopo le parole di Danilo in conferenza stampa, anche la Federcalcio brasiliana si è espressa sui casi di Robinho e Dani Alves, con un duro comunicato sulle loro condanne per violenza: "Uno dei capitoli più dannosi del calcio brasiliano. Noi uomini dobbiamo essere in prima linea per combattere. È vergognoso che un atleta si senta a proprio agio nel commettere questo tipo di atrocità".

Casi Robinho e Dani Alves, il comunicato del Brasile Questa la nota completa della Federcalcio: "Le condanne definitive dei giocatori Robson de Souza e Daniel Alves mettono fine ad uno dei capitoli più dannosi del calcio brasiliano. I due casi, che coinvolgono giocatori che sono stati stelle della Nazionale di calcio brasiliana, una delle più grandi icone culturali del nostro Paese, non possono concludersi con la condanna dei due colpevoli. È essenziale che l’atteggiamento coraggioso delle vittime ispiri sempre più donne a non restare in silenzio di fronte a barbarie di questo genere. Di più: in un ambiente in cui prevale il machismo, noi uomini dobbiamo essere in prima linea per combattere non solo la violenza sessuale, ma tutti i tipi di violenza. La CBF, tutti i suoi dirigenti e il comitato tecnico della Nazionale brasiliana esprimono la loro solidarietà alle vittime dei due brutali crimini commessi dagli ex giocatori.

La maglia gialla che gli atleti brasiliani indossano in campo è molto più di una semplice divisa. Così come per il Brasile il calcio è più di un semplice sport. Spetta a chi lo indossa difendere i sentimenti e i valori di un intero Paese ivi rappresentato. È vergognoso che un atleta si senta a proprio agio nel commettere questo tipo di atrocità, credendo che ciò che ha ottenuto attraverso lo sport lo proteggerà in qualche modo da qualsiasi punizione. Così come è altrettanto vergognoso che un tifoso, di qualsiasi nazionalità, si senta a proprio agio nell'insultare atleti brasiliani, come purtroppo abbiamo visto in Europa contro il giocatore Vinicius Jr.".

© RIPRODUZIONE RISERVATA