Danilo sui casi Dani Alves e Robinho: "Il calcio è lo specchio della società"

Mai banale. Danilo, capitano della Juventus e del Brasile, non si è sottratto a una lunga riflessione sul tema della violenza sulle donne. Affrontato con concetti chiari e netti. Davanti a microfoni e taccuini, nella conferenza stampa prima dell'amichevole contro l'Inghilterra, il difensore verdeoro è stato interpellato in merito ai recenti arresti di Dani Alves e Robinho, entrambi per stupro, ed ha ritenuto "importante" prendere posizione sulla questione. Danilo ha invitato, a cuore aperto, alla necessità di prendere "consapevolezza" del problema dell'educazione dei calciatori sin dalle giovanili, sia in Nazionale che nei club, ma ha anche sottolineato che ciò che accade nel mondo del calcio è solo un riflesso della violenza in generale nella società brasiliana e non solo.