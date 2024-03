Brasile, la protesta dopo il match con la Spagna: “Giocheremo solo se…”

Nell' amichevole di lusso tra la Spagna e il Brasile al Bernabeu, termina 3-3 , non sono mancate le polemiche per le decisioni arbitrali, soprattutto per i due rigori concessi alla Roja. E ad alimentare la rabbia della Selecao è stata l'assenza della tecnologia, ormai diventata un supporto necessario per dirigere i match.

"La CBF informerà la FIFA che, non solo nelle partite ufficiali della squadra brasiliana, ma anche nelle amichevoli sarà obbligata a usare il VAR. Il calcio è molto sviluppato in Europa e lascia molto a desiderare questa decisione in una partita così importante” - ha dichiarato il presidente della Federcalcio brasiliana Ednaldo Rodrigues, stando a quanto raccolto da As.

Brasile, Rodrigues: "La UEFA deve essere più esigente"

Rodrigues ha poi aggiunto: "Toccherebbe alla UEFA essere più esigente. Il VAR c'è e deve essere utilizzato anche in questo tipo di partite. La CBF utilizza lo utilizza nelle serie A, B, C, D, nella categoria femminile, nelle divisioni giovanili. Siamo il paese che lo sfrutta di più in tutto il mondo. Perché qui non devono farlo?". Anche i giocatori hanno preso posizione. L'attaccante del Girona Savio e Andreas Pereira del Fulham hanno dichiarato: "È molto strano. Non credo di aver mai giocato senza VAR. Se ci fosse stato, non sarebbero stati fischiati i due rigori. In queste partite devi averlo a disposizione".