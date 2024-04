Ronaldo cede il Cruzeiro e poi l'annuncio sul Valladolid: "Sarà il prossimo"

Ronaldo ha deciso di vendere il Cruzeiro. Dopo tre anni come azionista di maggioranza (detiene il 90% del club) ha deciso di lasciare la società brasiliana nelle mani dell'imprenditore Pedro Lourenco. Il Fenomeno ha preso questa scelta molto importante e anche dolorosa visto quanto è legato al club di Belo Horizonte, avendo esordito lì nel calcio professionistio ancora 16enne. Le pressioni dei tifosi e il rendimento della squadra hanno spinto l'ex Inter a mettere sul tavolo la cessione del Cruzeiro. Ma potrebbe non essere l'unica novità per l'ex attaccante, impegnato anche come presidente del Real Valladolid.

Ronaldo, cessione Cruzeiro e futuro Valladolid La doppia sconfitta contro i rivali dell'Atletico Mineiro e i 7 punti conquistati in quattro partite dal Cruzeiro hanno aperto il dibattito tra i tifosi e, soprattutto, la contestazione verso la società. Una pressione troppo grande per Ronaldo innamorato sin da ragazzo del club e di quello che gli ha permesso di diventare. Per questo la scelta di cedere all'imprenditore brasiliano. Con lui si è dimesso anche l'allenatore Paulo Autuori: "Perché io sono venuto qui con Ronaldo, e me ne andrò con lui".

Ronaldo nella conferenza in cui ha annucniato la cessione delle quote del Cruzeiro ha parlato anche del futuro della Real Valladolid lasciando intendere una possibile vendita: "Sarà il prossimo". L'ex attaccante brasiliano ha poi continuato: "Un anno sabbatico fino a quando non apparirà qualcosa" e per il futuro "farà qualcosa all'interno dell'industria calcistica, cercando di essere più responsabile da qui in avanti nei prossimi progetti".

Pedro Lourenco-Cruzeiro: parole e comunicato E' stato pi lo stesso Lourenco a confermare l'acquisto del Cruzerio: "La trattativa ha preso forza da qualche giorno. Alle 16 (ora brasiliana ndr) avremo una riunione con Ronaldo e metteremo tutte le firme. Ho già scelto il nuovo direttore generale, Alexandre Mattos, con il quale collaborerà mio figlio Pedro Junior. Ma il vero proprietario del Cruzeiro sono i tifosi". E' uscito anche il comunicato del club brasiliano: "Dopo settimane di colloqui e trattative, Ronaldo e la società BPW Sports, legata all'imprenditore Pedro Lourenço, hanno firmato un accordo per l'acquisizione di tutte le azioni di Tara Sports Brasil, la società che possiede il 90% del Cruzeiro SAF. Ronaldo rimarrà membro del consiglio di amministrazione della SAF, confermando il suo impegno per il futuro del Cruzeiro. L'accordo tra le parti è stato perfezionato lunedì scorso presso la Toca da Raposa 2". Calcio Estero Endrick nella storia del Brasile: gol all'Inghilterra, a 17 anni come Ronaldo

