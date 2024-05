Thiago Silva-Fluminense, è ufficiale: saluta il Chelsea e "torna a casa"

Certi amori fanno dei giri immensi e poi... ritornano. E' stata questa la scelta di Thiago Silva che, a distanza di 15 anni, ha deciso di tornare a casa alla Fluminense. Il difensore ha fatto una scelta di cuore dopo la decisione di rinnovare il suo contratto con il Chelsea (scadenza a giugno 2024), club dove ha giocato le ultime 4 stagioni. Il 39enne ha lasciato il Brasile per passare al Milan in Italia, dove si è consacrato come no dei migliori difensori a livello mondiale, poi le otto stagioni al Psg e le ultime in Inghilterra. Ora il ritorno in patria, nella società in cui è cresciuto e ha iniziato nelle giovanili nel 1998 e dove troverà anche Marcelo - tornato nel 2023 -.