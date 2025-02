Danilo, addio Juve e subito trofeo: esordio e Supercoppa con Alex Sandro!

Prima gara, primo titolo. Danilo non smette di vincere trofei, e al suo ritorno in Brasile solleva subito una coppa. Il Flamengo , in cui è appena arrivato dopo l'addio alla Juve attraverso una commovente lettera , ha infatti vinto la Supercoppa brasiliana contro il Botafogo , trionfando per 3-1. Doppietta di Bruno Henrique e gol di Luiz Araujo per i rossoneri, quasi al 90' la rete di De Paula a rendere meno pesante il passivo per i bianconeri. Danilo dunque risolleva una coppa, con un altro ex Juve: Alex Sandro , con cui ha condiviso cinque anni in bianconero vincendo uno Scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa italiana.

Flamengo, Danilo campione con Alex Sandro

Per Danilo si tratta dell'ennesimo titolo sollevato nella sua lunga carriera: oltre ai due trofei vinti con l'Under 20 del Brasile e all'argento olimpico ottenuto sempre con i verdeoro, innumerevoli le vittorie. Da quella con l'America MG nel Brasileiro Serie C, poi Coppa brasiliana e Libertadores con il Santos, a seguire i successi in Europa con Porto, Real Madrid, Manchester City e Juve. Poi l'ultimo, appunto, quello vinto qualche ora fa con il Flamengo, a cui hanno fatto seguito le emozionate dichiarazioni del difensore brasiliano, che al termine della sfida ha festeggiato e si è messo in posa con Alex Sandro, per quello che è la quinta coppa vinta insieme.

"È fantastico -ha dichiarado Danilo-, è incredibile venire a vincere per il club del mio cuore. Ringrazio la squadra, Bruno Henrique, Filipe Luis... Mi hanno dato la possibilità di vincere un trofeo, che non ho mai avuto nella mia carriera, in così poco tempo. Ho avuto una breve conversazione con Bruno Henrique alla fine della partita, si vede il suo comportamento durante la partita e si capisce perché questa squadra ha vinto così tanto e perché è sempre pronta a vincere. Ha un'attitudine a volere di più, che non è diversa. Dà l'esempio, corre, si sacrifica, sempre con umiltà. Questo spiega perché il Flamengo ha vinto o è stato così vicino alla vittoria per così tanto tempo. Al di là della qualità dei ragazzi in squadra, c'è un calore umano che non possiamo spiegare a chi sta fuori".

