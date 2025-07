Davide Ancelotti al Botafogo: fumata bianca in arrivo

La situazione contrattuale con la nazionale brasiliana

Davide Ancelotti ha iniziato a lavorare con il padre nel 2012 ed è stato il suo vice nelle ultime cinque squadre allenate da Carlo: Bayern Monaco, Napoli, Everton, Real Madrid e la nazionale del Brasile, dove il tecnico 66enne ha appena cominciato la sua avventura dopo la seconda esperienza con i madrileni. Ora inizia il suo primo incarico da allenatore e avrà più di un assistente: sta ancora decidendo quale squadra tecnica lo accompagnerà in Brasile. L'italiano era in vacanza con la famiglia in Europa e presto farà capo all'Alvinegro. Al momento risulta difficile che possa essere in panchina già sabato prossimo contro il Vasco da Gama: a questo punto, a guidare la squadra sarà ancora Cláudio Caçapa, allenatore in seconda a tempo indeterminato del Botafogo. A differenza del commissario tecnico Carlo Ancelotti, Davide non ha un contratto fisso con la CBF (Federazione calcistica del Brasile), ma solo di collaborazione, così come gli altri collaboratori del ct. Questo fattore favorisce il suo imminente trasferimento nel Botafogo, dove prenderà il posto di Renato Paiva, esonerato dopo l'eliminazione contro il Palmeiras agli ottavi di finale del Mondiale per club.