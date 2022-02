Il ritorno di Diego Forlan: è un nuovo giocatore dell'Old Boys & Old Girls

Il ritorno di Diego Forlan . Tramite il proprio account Twitter , la società Old Boys & Old Girls Club ha reso nota la firma dell'ex campione, che giocherà nella categoria riservata a chi ha più di 40 anni. Le parole dell'ex Manchester United a Sport 890 : "L'idea è quella di divertirmi con i miei amici. Non gioco dalla partita d'addio". L' Old Boys è un'istituzione che ha più di 100 anni di storia e che milita nella Lega Universitaria di Sport dell' Uruguay .

La sua carriera

Diego sbarca in Europa a 23 anni, nel 2002, quando viene acquistato dal Manchester United, dove rimarrà fino al 2004, anno in cui arriva in Spagna. Lo ingaggia il Villareal con la quale segna 59 gol in 128 partite. Dal 2007 al 2011 gioca nell'Atletico Madrid, formando con Sergio Aguero una coppia d'attacco fortissima e che porterà in dote, per i madrileni, tra le altre cose, la Supercoppa Europea 2010, vinta ai danni dell'Inter. Gioca con i nerazzurri nella stagione 2011/12, preso al posto del partente Eto'o, ma l'avventura si rivelerà un fallimento. Si è ritirato nel 2019. Ha tentato la carriera da allenatore, prima nel Penarol e poi nell'Atenas SAD, ma in entrambi i casi è stato esonerato.