West Ham, Zouma torna titolare: cori e gatti gonfiabili dagli spalti 

I tifosi inglesi non hanno ancora perdonato Kurt Zouma per le sue azioni. Il difensore del West Ham, al centro delle polemiche nelle ultime settimane dopo la divulgazione online del video in cui prendeva a calci i suoi gatti (poi portati via dalla RSPCA), è stato schierato titolare per la prima volta dopo l'accaduto, nel match valevole per la 26esima giornata di Premier League contro il Newcastle. La partita è terminata 1-1, con i gol di Dawson e Willock. I tifosi della squadra ospite, durante il riscaldamento, hanno schernito il giocatore in causa sollevando dei gatti gonfiabili e intonando dei cori che recitano: "Voglio sapere come hai preso a calci quei gatti". L'allenatore degli Hammers, David Moyes, aveva dichiarato: "Zouma è deluso per ciò che ha fatto, ci sta pensando molto. Abbiamo cercato di farlo andare avanti". In precedenza, Deschamps lo aveva escluso dalla nazionale francese, giudicando "intollerabile" il suo comportamento.