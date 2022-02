Turchia, Balotelli out ma l'Adana di Montella batte 3-0 il Gaziantep

ROMA - Vittoria in trasferta per l'Adana Demirspor di mister Vincenzo Montella e Mario Balotelli (assente) nella 26esima giornata del massimo campionato turco. Sul prato del Gaziantep Stadyumu, gli ospiti si sono imposti per 3-0 sul Gaziantep. A segno al 18' del primo tempo Assombalonga, Bjarnason al 24' della ripresa e ancora Assombalonga al 37' dopo aver sbagliato il rigore. In classifica l'Adana è al terzo posto con 44 punti. In testa c'è l'irraggiungibile Trabzonspor a 60 punti seguito dal Konyaspor a quota 49.