Guerra in Ucraina, De Zerbi: “Svegliato dalle bombe”

Kiev e l'Ucraina sotto attacco da parte della Russia. Roberto De Zerbi, tecnico italiano dello Shakthar Donetsk, e il suo staff di otto connazionali sono in queste ore bloccati in un hotel della capitale. "Me ne sto in camera, è una brutta giornata - ha raccontato all'agenzia Italpress - Ho aspettato a lungo che la federazione sospendesse il campionato, fin da quando è successo quel che è successo col Donbass…però non mi sono mosso, perché io sono qui per fare sport e non potevo girare le spalle al campionato, ai tifosi che ci seguono...ho tredici ragazzi brasiliani, il mio staff...potevamo tornare a casa almeno fino a quando non ci fosse stata sicurezza, no, abbiamo aspettato...stanotte ci hanno svegliato le esplosioni. Stamattina hanno sospeso il campionato e dalle finestre dell'hotel Opera abbiamo visto file di auto che si muovevano...credo che stiano andando in Polonia…”.