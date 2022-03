Eriksen torna in nazionale: è tra i convocati della Danimarca

"Non dobbiamo più aspettare. Il nome di Christian Eriksen è tra i 23 convocati del ct Kasper Hjulmand". La Premier League ha avuto l'onore di vivere il ritorno in campo con la maglia del Brentford dell'ex Inter dopo otto mesi dall'arresto cardiaco durante gli Europei, ora tocca alla Danimarca, eccitata per la grande rentrée del suo numero 10 in nazionale. Sul proprio sito ufficiale ha annunciato la presenza di Chris, convocato per le prossime partite contro Olanda (26 marzo) e Serbia (29 marzo). La seconda sfida i danesi la giocheranno in casa, sarà da brividi per tutti i tifosi e per Eriksen.