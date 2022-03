Eriksen, come una favola: torna al Parken da capitano e segna

COPENHAGEN - Favola a lieto fine per Christian Eriksen. L'ex interista torna a giocare al Parker, lo stesso stadio dove nove mesi fa fu colpito da un malore che lo costrinse ad abbandonare la sfida contro la Finlandia ad Euro2020, e con la fascia di capitano, va in gol nel 3-0 tra la Danimarca e la Serbia di Milinkovic Savic. In gol anche l'atalantino Maehle. Vittoria per Milan Skriniar, che con la maglia della Slovacchia si impone 2-0 sul campo della Finlandia. Nell'Albania di Reja (che pareggia 0-0 contro la Georgia), in campo Strakosha, Hysaj, Kumbulla, Djimsiti e Manaj. Pareggio 1-1 tra la Svizzera e il Kosovo dell'ex laziale Muriqi. Danimarca a valanga sull'Armenia: i padroni di casa si impongono 9-0, con doppietta di Haaland.