Van Gaal, annuncio shock: "Ho un cancro aggressivo alla prostata"

Van Gaal shock in diretta tv: "Ho un cancro alla prostata, non si muore, almeno non nel 90% dei casi". L'annuncio al programma olandese "Humberto" è di quelli che spiazzano e lasciano senza parole. Il ct dell'Olanda fornisce ulteriori dettagli: "Sono altre le malattie che ti uccidono. Ho una forma abbastanza aggressiva e mi sono sottoposto a chemioterapia 25 volte". L'ex tecnico del Barcellona - spiega - andava all'ospedale per le sedute di terapia dopo gli allenamenti, a volte di notte, entrando da una porta sul retro per non farsi vedere e non dare nell'occhio.