Higuain smentisce il padre: "Non gli ho mai detto che voglio ritirarmi"

MIAMI (Stati Uniti) - "Mio padre ha detto che mi ritiro a fine stagione? No, credo che abbia frainteso. Non gli ho mai detto che mi sarei ritirato". Ai canali ufficiali dell'Inter Miami, il club che l'ha accolto nel settembre del 2020 dopo la rescissione del contratto che lo legava alla Juventus, Gonzalo Higuain smentisce le dichiarazioni rilasciate a Tnt Sports da papà Jorge, ex calciatore - tra le altre - di Boca Juniors e River Plate. "Ha capito male - prosegue il 'Pipita' -, questo è quel che è successo. Ma non ha nulla a che fare con la realtà. Sono concentrato sulla mia squadra e sul rispettare il contratto e quando verrà il tempo, presa la decisione, la comunicherò io. Quel che mio padre o altre persone possono dire, non c'entra niente con me. Quando verrà il tempo sarò il primo a comunicarlo. Ora però penso al club e a rispettare il contratto". Nelle tre stagioni in Mls, Higuain, che in Italia ha vestito anche le maglie di Napoli e Milan, ha totalizzato sinora 15 gol in 44 apparizioni.